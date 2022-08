Vous vous demandez quels crampons choisir pour un défenseur ? Voici tout ce qu'il faut savoir à ce sujet.

Le confort avant tout. Comme chaque mercredi, il est temps d'analyser en profondeur les paires de crampons recommandées pour chaque poste. Après avoir évoqué ce qu'il fallait pour un buteur, puis pour un ailier rapide avant de s'arrêter sur le milieu de terrain, voici quels crampons il faut choisir pour un défenseur. Nous parlerons ici de la Tiempo, de la Copa.1 et de la Future. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le confort demeure la chose la plus importante pour un élément défensif.

La Tiempo

Grâce au cuir de kangourou qui la compose, la Tiempo de Nike est assurément le silo qu'il faut avoir si vous évoluez en défense et que vous aimez la marque à la virgule. Il y a 39 ans, déjà, en 1983, lorsque la première chaussure de ce modèle est sortie, le confort était déjà le maître mot pour la firme américaine. Elle demeurait toutefois un peu lourde, chose tout à fait normale pour l'époque.

Avec un poids de 230 grammes au début des années 2000, elle tourne désormais aux alentours de 200g sur la balance. Une belle perf' de la part de Nike au fil des années, qui a allégé le poids de ce qui reste l'une des paires les plus confortables du marché. Autre aspect tout aussi important, la Tiempo offre aussi un toucher de balle qualitatif à son détenteur. Dani Carvajal, le latéral droit du Real Madrid, arbore par exemple cette paire sur le rectangle vert.

La Copa.1

Pour les habitués de la célèbre marque aux trois bandes adidas, il faudra plutôt se pencher sur la Copa.1 si vous évoluez dans l'arrière-garde. Nous insistons bien sur le chiffre de ce modèle, puisqu'il s'agit de la version avec lacets, ce qui permettra de serrer à sa guise la tension du laçage pour obtenir un confort optimal adapté à chacun. Là aussi, on retrouve du cuir de kangourou dans cette paire, alors que le coussinet garantit lui de la stabilité en plus du confort.

La stabilité, surtout pour un défenseur, n'est pas à minimiser puisqu'il faut être prêt à rester solide sur ses appuis dans n'importe quelle circonstance, surtout quand les profils adverses vous obligent à effectuer beaucoup de changements de direction en défendant. À noter aussi que le Superhuman touch permet d'avoir un toucher de balle encore plus sensationnel, chose, là aussi, importante dans la relance ou la conduite de balle pour casser les lignes.

La Future

Vous commencez à être incollables sur la Future de PUMA. Et pour cause, sa polyvalence nous permet de souvent la citer parmi les crampons utilisables à différents postes. Chose illustrant parfaitement cela, Luis Suarez, Neymar Jr et Thiago Silva, trois joueurs au profil différents, arborent ce silo sur le pré. Légère et très confortable, la Future est conçue pour se sentir comme dans un matelas, afin réaliser les interventions qu'il faut quand il le faut, tout en offrant une aidant dans relance balle au pied.

Le travail réalisé par le Dynamic Motion System sur la semelle permet d'avoir les appuis stables et dynamiques, ce qui participe à la bonne relance susmentionnée. Cela permet aussi de bénéficier d'un toucher de balle idéal pour les défenseurs. La présence du Nano Grip permet de maintenir le pied bien en place. La technologie EvoKNIT Pro, soit la matière de la chaussette, est de grande qualité. La bande de FUZIONFIT+ permet à tous les types de pieds de s'adapter à la chaussure sans contrainte particulière, ce qui revient à la chose primordiale existant pour un défenseur, à savoir se sentir comme un poisson dans l'eau avec une paire de crampons chaussée.