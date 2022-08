Vous vous demandez quels crampons choisir pour un milieu de terrain ? Voici tout ce qu'il faut savoir à ce sujet.

Vous en avez désormais l'habitude : en cette fenêtre estivale où les enfants sont en vacances et donc privés de leur entraînement hebdomadaire le mercredi, FM Players a décidé, chaque semaine, de s'arrêter sur un sujet bien précis afin de faire en sorte que les chaussures de foot n'aient plus aucun secret pour vous.

La suite après cette publicité

Après avoir récemment évoqué les paires pour un buteur puis pour un ailier rapide, il est désormais l'heure de s'attarder sur les crampons à choisir pour un milieu de terrain, à savoir la Predator d'adidas, la Phantom GT de Nike et la Future de PUMA.

La Predator

Commençons par la célèbre Predator d'adidas, arborée notamment par Paul Pogba sur le rectangle vert, disponible en version basse ou montante pour satisfaire tout le monde. Si, comme la Pioche, vous aimez dominer l'entrejeu avec une aisance incontestable balle au pied, alors cette paire est faite pour vous. La présence du Zone Skin (qui a remplacé le Demon Skin et ses petits picots tel un dragon), présent via 4 blocs répartis sur les zones les plus à même de toucher le cuir, sur les nouveaux modèles de la marque aux trois bandes permet un contrôle de balle plus accru que jamais. Cette technologie offre d'ailleurs le meilleur effet mis dans une balle sur le marché. Si les picots pouvaient autrefois s'arracher avec le temps sur le Demon Skin, le Zone Skin a gommé cette anomalie pour le rendre plus performant que jamais.

Comment ne pas mentionner le Facet Fit, crée pour offrir un chaussage plus simple mais aussi un bon verrouillage du pied. Il s'agit d'un nouveau col, composé de deux parties distinctes en Primeknit sur l'avant et la partie arrière, au niveau du talon. Un col, justement, qui était trop haut et dont les sportifs se sont plaints auprès d'adidas, qui a donc pris en compte ces remarques et l'a réduit. Enfin, le Control Frame a laissé sa place au Facet Frame, un petit composant de lesté redistribuant le poids vers l'avant pour optimiser le transfert d'énergie sur la semelle, alors que le modelage des crampons a lui été retravaillé, pour les rendre un peu plus coniques (contre plus de lamelles et de plus longs crampons avant).

La Phantom GT II

Place à la Phantom GT II de Nike, paire plus légère qu'une Mercurial Vapor dont l'icône n'est autre que Kevin De Bruyne. La majorité des milieux de terrain aspirent à ressembler au métronome de Manchester City. La technologie appelée Generative Texture, une matière en 3D qui optimise le contrôle de balle et le toucher, aide le Belge à performer sur le terrain. Sa présence sur 90% de la chaussure offre plus de grip à son utilisateur, surtout qu'aujourd'hui, de plus en plus de joueurs jouent de la semelle, aussi bien pour un contrôle qu'un dribble. En parlant de la semelle, la technologie Hyper Quick développée par la marque à la virgule se compose d'une espèce de colonne vertébrale disposée sur l'extérieur du pied, ce qui permet d'avoir une sorte de ressort dans la paire.

Enfin, autre aspect important pour les milieux : le mélange de crampons chevronnés vers l'avant et rond offre une meilleure capacité à se projeter vers l'avant ainsi que des appuis multidirectionnels toujours plus performants. Le laçage excentré garantit lui de réelles sensations avec le ballon. Concernant la chaussette en Flyknit de ce modèle, elle est un poil plus large que la Vapor, mais demeure à bonne hauteur pour la cheville. Il est important de préciser que la technologie ACC (All Conditions Control) est bel et bien présente sur la Phantom GT II, comme sur tous les modèles haut de gamme conçus par Nike.

La Future Z

Alors oui, nous allons encore parler de la Future Z de PUMA. Mais ce n'est pas par hasard, car nous insisterons ici bien sur sa grande polyvalence, qui la rend adaptable à beaucoup de postes et surtout idéale pour un milieu. Confort, légèreté et toucher de balle sont garantis par la technologie ACZ Elite. Le FUZIONFIT+ fait qu'il s'agit de la seule paire pouvant être arborée avec ou sans lacets, selon la convenance. Neymar Jr, par exemple, préfère lui la version avec lacets, contrairement à James Maddison. Le tout, bien sûr, sans perte d'efficacité.

La présence du Nano Grip permet de maintenir le pied bien en place. En termes de confort, le EvoKNIT Pro, matière de la chaussette qui concurrence le FlyKnit de Nike et le Primeknit d'adidas, n'a pas grand-chose à envier aux autres. À noter que le Dynamic Motion System permet de jouir d'une semelle hyper souple, avec des crampons relativement ronds, pour éviter d'avoir les lamelles qui sont adhérentes. Et ainsi pouvoir jouer sur du synthé ou de la pelouse avec plus de facilités.