Vous vous demandez quels crampons choisir pour un buteur ? Voici tout ce qu'il faut savoir à ce sujet.

Confort, légèreté et efficacité. Tels sont les mots maîtres des équipementiers dans la conception de leurs chaussures de foot de nos jours. Vous vous demandez quels crampons choisir si vous êtes un buteur, le vrai numéro 9 de votre équipe ? Eh bien c'est encore plus vrai en ce qui concerne les paires faites pour les attaquants de pointe. Ce mercredi, focus sur trois paires bien spécifiques pour ce poste de buteur, avec la Mercurial Superfly (Nike), la Copa Sense (adidas) ainsi que la Future Z (PUMA).

La suite après cette publicité

La Mercurial Superfly de Kylian Mbappé ou CR7

Les fans de Kylian Mbappé ou de Cristiano Ronaldo connaissent bien cette paire. On parle bien évidemment ici de la Mercurial Superfly que portent ces deux superstars du ballon rond. Si vous évoluez en pointe, c'est ce silo de Nike qu'il vous faut assurément. Le gros avantage que présente cette paire, c'est la semelle qui permet d'avoir des crampons orientés vers l'avant. Là aussi, comme nous vous l'expliquions la semaine précédente pour les crampons d'ailier, la présence d'un pic vers l'avant rappelle ce qu'on peut voir chez les sprinteurs. De quoi aider le déplacement de base d'un attaquant, vers l'avant, qui va constamment faire ses appels vers le but. Cela apporte plus de dynamisme et permet d'avoir des appuis bien plus importants ainsi que des changements de direction beaucoup plus performants.

La tige en Flyknit sur la Mercurial offre elle un confort monumental, mais aussi un super toucher de balle, se rapprochant des sensations les plus pures sur le rectangle vert. Il s'agit également d'une aide précieuse pour savoir avec quelle surface tirer, dans la quête idéale de la bonne zone pour frapper le cuir. Le tout est accompagné du Vaporposite+, cette fine couche qui permet d'améliorer le toucher de balle.

En plus du confort et des sensations procurées par ces crampons, la chaussette permet d'avoir un maintien supplémentaire au niveau des chevilles. Le pied est maintenu jusqu'à la malléole, offrant ainsi liberté et sécurité, tout en garantissant des appuis parfaits pour les frappes ou les changements de direction. Sans oublier la présence de la technologie ACC(All conditions control), permettant de jouer sous n'importe quel temps. Enfin, un petit mot sur le Air Zoom, nouvelle technologie révolutionnaire de la marque à la virgule : le coussin d'air garantit une aide au buteur, dans ses appuis, le mettant au final dans les meilleures dispositions possible.

La Copa Sense de Paulo Dybala

Place à la Copa Sense, qui, comme son nom l'indique, va apporter des sensations hors normes à son utilisateur. À l'instar de Paulo Dybala, véritable porte-étendard de ce silo et figure importante pour adidas, puisque le nouvel attaquant de l'AS Roma a réussi à effacer l'image qu'a longtemps traînée la Copa Mundial. À savoir des crampons faits pour les anciens, pour les défenseurs les plus virulents pas vraiment adeptes de la poésie autrefois. La Joya est parvenue à démocratiser ces chaussures et à les faire accepter sur le plan offensif. Une grosse performance loin du pré pour l'Argentin.

© adidas

En termes de sensations et de toucher de balle, la présence du cuir baptisé Superhuman touch fait une grande différence. Cela fait que l'écart entre la balle à l'extérieur et le pied à l'intérieur n'est pas trop gros ni trop fin, pour offrir une meilleure sensation. Le tout sans se casser les orteils, car le pied est bien en place. À l'intérieur de la chaussure, une forme un peu plus épaisse que le reste permet d'avoir une couche supplémentaire et donc un meilleur impact au niveau de la frappe.

© adidas

L'Hyperanatomical fit, située au niveau du talon, allie confort et efficacité grâce à une multitude de petits coussinets permettant d'embrasser le talon. Dites ainsi adieu aux ampoules ou autres frottements : le pied ne bougera pas ! Autre technologie essentielle à cette paire : l'Anatomical Silhouette. Fait avec du cuir de kangourou, la matière permet de toujours s'adapter à la forme du pied, qu'il soit fin ou large. Pour finir, comment ne pas évoquer les Touch Pods, ces petits crampons situés en dessous sur la semelle. Plus souples que la normale, reconnaissable à vue d'œil tels deux crochets placés en plein milieu et pouvant être bougés avec les doigts contrairement aux autres, ils font office de véritable plaque tournante et garantissent des appuis multidirectionnels de qualité.

La Future Z de Luis Suarez

Enfin, dernier modèle évoqué dans cet article : la Future Z. Si Neymar reste l'égérie star de ce modèle pour PUMA, l'un des buteurs les plus en vue de cette dernière décennie ayant porté haut et fier ses couleurs n'est autre que Luis Suarez (l'ancien de Liverpool et du FC Barcelone, n'en déplaise aux fans de l'OM). Le FUZIONFIT+ a son importance ici, puisque cette technologie fait qu'il s'agit de la seule paire pouvant être arborée avec ou sans lacets, selon la convenance. Le tout, bien sûr, sans perte d'efficacité ! Ainsi, un buteur, peut importe sa position, sera toujours aussi bien maintenu ne prend pas le risque de voir son pied décoller.

Alliez à tout ça la présence du Nano Grip, qui permet de maintenir le pied bien en place, et vous obtenez deux technologies accouchant d'un rendu presque sans égal. En termes de confort, le EvoKNIT Pro, matière de la chaussette qui concurrence le FlyKnit de Nike, n'a pas grand-chose à envier aux autres. Enfin, concernant la matière à l'avant de la chaussure, le ACZ Elite, cela permet d'avoir un toucher de balle sensationnel et ainsi de garantir aux buteurs un feeling toujours plus qualitatif.

Théo, l'un des experts en la matière de FOOT.FR, valide d'ailleurs cette Future Z, paire avec laquelle il évolue chaque dimanche avec brio. « C'est une pépite, nous a-t-il lâché, en toute honnêteté, avant de poursuivre. En plus, cette paire est l'une des moins chères du marché. C'est le top en termes de rapport qualité/prix, en plus d'être adaptée à tous les terrains (grâce à la technologie FG/AG de PUMA, NDLR). » De quoi convaincre les plus réticents à aller s'arracher les crampons de Neymar ou encore Luis Suarez ?