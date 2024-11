Quand Adil Rami conseille à Paul Pogba de signer à l’OM

Et si la rumeur disait vrai ? Ces dernières semaines, il se murmurait que l’OM ciblait Paul Pogba. Si le joueur s’était refusé à commenter cette information, rappelant qu’il souhaitait rejouer pour son club de la Juventus, il a finalement vu son contrat être résilié d’un accord commun la semaine dernière. Aujourd’hui, le champion du monde 2018 est donc libre de s’engager dans le club qu’il souhaite. Mais Adil Rami serait donc bien heureux que ce soit à Marseille, comme il l’a exprimé lors d’un live Twitch, au cours duquel il a envoyé une note vocale à son ex-coéquipier.

«Comment ça va mon frérot ? Les rumeurs disent que tu vas te diriger vers l’OM, alors j’ai envie de te dire que si c’est vrai, je suis très content, cette équipe a besoin de plus de caractère. Si ça se fait, je débarque à Marseille, je viens avec 3, 4 ou 5 maillots que tu vas me signer, dont un pour ma communauté Twitch. Je serais tellement content de te voir à Marseille, tiens-moi au courant et on se capte. Si t’as besoin de quoi que ce soit, je suis ton soldat, et Marseille est un très bon choix, je te dis la vérité, je te le souhaite et je leur souhaite.»