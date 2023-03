MU : Erik ten Hag prévient Casemiro

Après la gifle reçue contre Liverpool, à Anfield Road (0-7), Manchester United espérait se relancer en Championnat. Mais finalement, les hommes d’Erik ten Hag ont concédé le match nul, devant leur public (0-0), dans un match où ils ont été contraints d’évoluer à dix contre onze pendant plus d’une mi-temps, en raison d’une semelle en retard de Casemiro sur le tibia d’Alcaraz (34e). Sa deuxième expulsion déjà, depuis son arrivée chez les Red Devils cet été.

Et cela a fortement déplu à son entraîneur, qui l’a fait savoir publiquement. «Casemiro a joué plus de 500 matches en Europe. Il n’a jamais reçu de carton rouge. Aujourd’hui, en 20 matches de Premier League, il en a (deux), donc… je pense que ce qui est incohérent, c’est que les joueurs ne savent plus quelle est la politique actuelle», a-t-il assuré, au micro de Sky Sports.

