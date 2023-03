Premier League : Arsenal se balade à Fulham, Manchester United concède le nul contre Southampton

Après la victoire de Manchester City samedi soir (1-0), Arsenal devait assurer sur la pelouse de Fulham afin de conserver son avance en tête de la Premier League devant les Skyblues. Mais le derby londonien a rapidement tourné en faveur des Gunners, qui ont pris les devants grâce à une belle tête de Gabriel, trouvé par Trossard sur un corner (1-0, 21e). Avant que Martinelli ne double la mise au terme d’une superbe action collective (2-0, 26e). Pour terminer le premier acte en beauté, Odegaard trompait Leno pour punir les Cottagers (3-0, 45e+2).

Trois passes décisives pour Trossard, Jesus de retour

Arsenal pouvait d’ailleurs remercier un Trossard en pleine forme ce dimanche, auteur de trois passes décisives sur les trois buts inscrits. En maîtrise en seconde période, les Gunners, qui ont retrouvé Gabriel Jesus, rentré en jeu pour les 15 dernières minutes, ont tenu et ont assuré les trois points. Ils restent maintenant leaders à cinq points de Manchester City, avant de retrouver Crystal Palace. De son côté, Fulham enchaîne un troisième match sans succès et devra rebondir avant la trêve internationale.

La partie a été beaucoup plus compliquée pour les Red Devils, sous pression dans la course à la Ligue des Champions après la victoire de Tottenham, samedi (3-1). Humiliés à Anfield Road (0-7), les hommes de Ten Hag voulaient se rassurer devant leur public, mais cela a été bien plus compliqué que prévu. À défaut d’ouvrir le score, Manchester United s’est retrouvé à dix après une semelle trop appuyée de Casemiro sur le tibia d’Alcaraz (34e). Malgré sa victoire contre le Real Betis en Ligue Europa cette semaine, Man United affichait encore un visage décevant en première période.

Manchester United s’est cassé les dents

Le match s’emballait ensuite au retour des vestiaires, avec des occasions de tous les côtés. Après un bon contrôle, Fernandes obligeait Bazunu à repousser sur son poteau (68e), avant que Walker-Peters ne déclenche une lourde frappe sur le poteau gauche (70e). Mais finalement, le chrono avançait et aucune des deux équipes ne parvenait à faire la différence en cette fin de match. Une mauvaise opération pour les Red Devils (3e), qui restent à deux points d’avance sur Tottenham. Southampton, dernier de Premier League, reste dans la course pour le maintien.

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Aston Villa a concédé le nul sur sa pelouse contre West Ham United. Les Hammers avaient ouvert le score grâce à Watkins (1-0, 17e), mais un penalty transformé par Benrahma (1-1, 26e) a permis aux Villans d’éviter la défaite. 11e, Aston Villa reste dans le ventre mou, alors que West Ham reste à égalité de points avec Bournemouth, premier relégable.

