Premier League : Manchester City vient à bout de Crystal Palace grâce à Erling Haaland

Selhurst Park a souvent été un traquenard pour les cadors anglais ces dernières saisons, et Manchester City n’était pas loin de trébucher dessus ce samedi. Confrontés à Crystal Palace dans le cadre de la 27e journée de Premier League, les Cityens avaient l’occasion de tutoyer Arsenal en cas de victoire, revenant potentiellement et provisoirement à deux points de la première place. En face, des Seagles toujours à la recherche de leur première victoire en 2023, qui se seront montrés généreux certes, mais qui auront - encore une fois - cédé en fin de rencontre.

Étouffants d’entrée avec la volonté de vite plier le match, les joueurs de Pep Guardiola auront en effet dû attendre un penalty d’Erling Haaland (78e) pour voir la lumière. En manque de réussite, à l’image de Rodri et de sa double tentative dans la surface (3e), puis de Grealish qui aurait pu et certainement dû mieux faire après un rush en solitaire (4e), ou encore de Haaland (31e), pourtant dans sa zone préférentielle mais qui enlevait trop sa frappe au point de penalty, City a fui la réussite.

Le manque de réalisme des Cityzens pas loin d’être sanctionné

Au retour des vestiaires, les joueurs de Pep Guardiola revenaient avec les mêmes intentions qu’en début de première période : un pressing étouffant mais des attaques placées trop ronronnantes. Si Foden, titularisé à la place de De Bruyne, jetait un frisson dans la défense de Crystal Palace sur son coup franc repoussé par Guaita (56e), Haaland aura lui peiné à exister jusqu’à son but libérateur sur penalty, après une faute d’Olise sur Bernardo Silva (76e).

Avec ce succès laborieux, City réalise tout de même une bonne opération et revient provisoirement à deux unités d’Arsenal, en déplacement à Fulham ce dimanche (18h30). Crystal Palace de son côté, renvoyé à ses doutes et à ses limites avec cette nouvelle défaite et cette troisième rencontre consécutive sans le moindre tir cadré, reste 12e de Premier League.