Ousmane Dembele encensé par une légende de Ligue 1

S’il ne vit pas une saison facile avec le PSG, Ousmane Dembele peut toujours compter sur des soutiens de poids parmi les suiveurs de Ligue 1. Ce dimanche matin dans Téléfoot, l’ancien ailier de l’AS Monaco Ludovic Giuly s’est montré dithyrambique envers l’ancien joueur du FC Barcelone. «On est heureux de l’avoir en Ligue 1, c’est un dribbleur incroyable qui a les deux pieds, la vitesse… S’il avait cette finition… il serait un des grands joueurs de Ligue 1 et surtout pourrait prétendre au Ballon d’Or», déclarait le vice-champion d’Europe 2004.

Cette saison, Ousmane Dembele a beaucoup de mal à être décisif face au but, et n’a inscrit que neuf buts pour cinq passes décisives en 21 matches avec le PSG toutes compétitions confondues. A titre de comparaison, lors de ses 20 premières rencontres sous le maillot du FC Barcelone en 2017, il avait inscrit quatre buts, pour six passes décisives.