Liga : le FC Barcelone domine Getafe et retrouve sa troisième place

S'imposer pour rebondir après la défaite dans le Clasico et rester sur les traces du Real Madrid. Tel était l'objectif du FC Barcelone ce jeudi soir lors de la réception de Getafe dans le cadre de la 31e journée. Face à l'équipe de la banlieue de Madrid, les Blaugranas (4es, 65 pts) voulaient donc terminer la soirée avec les trois points en poche pour revenir à deux unités de la Casa Blanca avec un match en moins. Les Azulones (15es, 31 pts) devaient eux prendre des points en vue du maintien. Côté catalan, Ronald Koeman s'appuyait sur son trio Messi-Griezmann-Pedri devant. Joseph Bordalás Jiménez sortait lui un 4-4-2 avec Kubo et Angel en attaque.

Face à une équipe qu'ils avaient battu 1-0 à l'aller, les Catalans prenaient rapidement les choses en main et on peut dire qu'il n'y avait pas vraiment de round d'observation. Car sur un service de Griezmann, Messi déclenchait une lourde frappe qui finissait sur la barre transversale avant de retomber juste devant la ligne de but (4e). Les visiteurs soufflaient déjà mais l'ouverture du score ne tardait pas à arriver. Quatre minutes plus tard, l'Argentin, couvert par Djené, piquait parfaitement son ballon (8e, 1-0). Et décidément, il ne fallait pas rater ce début de partie. Car à la 12e minute, sur un centre de Cucurella dévié par Angel, Lenglet envoyait malheureusement le cuir dans son propre but (12e, 1-1). Pas de quoi cependant faire douter le Barça.

Le Barça s'est fait peur tout seul

Car à force de faire le jeu, les joueurs de Ronald Koeman reprenaient l'avantage. Mais pas de la plus belle des manières. Balle au pied, Chakla jouait derrière sur Soria mais le défenseur marocain, qui n'avait pas vu le placement de son portier, marquait contre son camp (28e, 2-1). Derrière, Messi signait un doublé en reprenant l'une de ses frappes sur le poteau (34e, 3-1). A la pause, les entraîneurs apportaient des changements (2 côté catalan, 3 pour Getafe). Du sang neuf était encore apporté après l'heure de jeu pour faire bouger les choses. Et la rencontre connaissait justement un nouveau tournant. Pour sa deuxième réelle incursion dans la surface catalane, Getafe obtenait un penalty grâce à la VAR pour une faute d'Araujo sur Ünal. L'attaquant turc prenait lui même le ballon et transformait ce penalty en force pour réduire l'écart (69e, 3-2).

Largement dominés, les Azulones restaient donc dans le match grâce à deux "cadeaux" du FCB. Les Blaugranas se rendaient cette fin de match compliquée donc, avec une pression adverse jusqu'à la fin. Mais après son erreur, Araujo se rattrapait en marquant de la tête sur un corner de Messi (87e, 4-2). Malheureux jusqu'au bout dans cette soirée, Chakla touchait Griezmann dans la surface et concédait un penalty. Rapidement remis, l'internatonal français s'élançait et transformait (90e+3, 5-2). Le Barça remportait cette rencontre et repassait devant le Séville FC. Getafe restait quinzième.

