Real Madrid : Carlo Ancelotti répond à la colère de l’Atlético de Madrid

Présent en conférence de presse avant de croiser le fer avec la Real Sociedad, Carlo Ancelotti s’est exprimé face aux journalistes. L’occasion pour le technicien italien de revenir sur le communiqué cinglant du président de l’Atlético de Madrid, mécontent de l’arbitrage après la défaite face aux Merengues en Coupe du Roi.

«C’était un match compétitif et je pense que nous méritions de gagner. Le reste, ce sont des choses dont je ne parlerai pas. Le seul système que je connaisse est celui que je vais mettre en place demain. Je n’ai rien lu, mais j’ai entendu quelque chose. Et c’est tout. Je préfère ne pas parler de ce sujet. La seule chose que je peux dire, c’est que toutes les opinions doivent être respectées», a ainsi lancé l’Italien de 63 ans avant d’adresser un message aux arbitres : «leur travail est très compliqué. Il semblait que le VAR allait aider, dans certaines choses, cela aide beaucoup, ils ne parlent plus de hors-jeu. Tout ce qui est subjectif peut créer un problème et une polémique. Il faut comparer par rapport à la corruption des années 80 ou 90. Il est bien évident qu’il n’y a plus de corruption. Parfois, ils échouent, comme tout le monde, mais en général, en Europe, l’arbitrage s’est beaucoup amélioré.»

