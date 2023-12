Rennes : Julien Stéphan refuse de faire le deuil des places européennes

Candidat au podium en début de saison, le Stade Rennais pointe aujourd’hui à la dixième place du classement de Ligue 1, à douze longueurs de la troisième place. Mal embarqué, le club breton doit-il faire l’impasse sur les places européennes et penser uniquement à son maintien d’ici la fin de la saison ? Julien Stéphan a mis les choses au point.

«Je ne peux pas être dans cet état d’esprit là. Vous imaginez bien que quand on est là depuis un petit plus de 15 jours, on ne peut pas avoir ce genre de communication là en étant lucide sur la situation, sur le classement. Faire un deuil de quoi que ce soit à un tiers du championnat, non, il faut simplement continuer à travailler et mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu’il y ait la confiance et l’engagement et l’agressivité qui soient à leur maximum pour faire les meilleurs résultats possibles», a-t-il confié en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport.