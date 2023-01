Nice veut prolonger Hicham Boudaoui

L’OGC Nice devrait se heurter l’été prochain au chantier des joueurs en fin de contrat en juin 2024, à l’image de Mario Lemina, qui dispose d’une approche de Wolverhampton. En revanche, le club azuréen s’est déjà attaqué à la prolongation d’Hicham Boudaoui.

Le milieu polyvalent de 23 ans, véritable couteau suisse des Aiglons, est apparu à 7 reprises et a délivré une passe décisive cette saison en championnat. Et son engagement actuel s’achève dans un an et demi, soit en juin 2024. La nouvelle direction sportive aimerait lui proposer un contrat longue durée. Affaire à suivre.

