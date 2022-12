Jesé tacle Emmanuel Macron

La suite après cette publicité

Ancien flop du Paris Saint-Germain, Jesé (29 ans) évolue aujourd’hui en Turquie, du côté d’Ankaragucu. L’attaquant espagnol a profité des fêtes de fin d’année pour rentrer au pays et se confier à la radio Cadena SER. À cette occasion, les journalistes lui ont à nouveau posé la question sur le transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et pour l’ex-Parisien, le Bondynois devait bien aller chez les Merengues.

« Non, je ne lui ai pas reparlé, mais allez, c’était clair pour moi parce qu’il me l’a dit. Il me l’a dit et je le dis à d’autres personnes : à ceux d’entre nous qui parlaient espagnol. Je pense que c’était plus une pression personnelle qu’une pression professionnelle. Tous les joueurs prennent des décisions, ils peuvent faire des erreurs ou accepter la décision. Mais les gens ne peuvent pas intervenir. Par exemple, le président de la France ne peut pas vous dire "n’allez pas ici, vous devez rester". À mon avis, je pense qu’il a ressenti une pression plus personnelle que professionnelle pour prendre une décision », a-t-il déclaré.

