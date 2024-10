Nice - Monaco : les compositions officielles

Nice accueille le derby de la Côte d’Azur cet après-midi ! Les Aiglons affrontent Monaco à 17h, pas le meilleur adversaire pour refaire le plein de confiance. Les Niçois restent sur 6 matches sans succès toutes compétitions confondues, dont 3 nuls en Ligue 1. Face à eux, ils auront une des équipes en forme de ce début de saison, toujours invaincue sur tous les tableaux et engagée dans la course au titre.

Pour cette affiche, Haise doit composer sans Jonathan Clauss, ménagé pour une gêne musculaire. Guessand sera en pointe, épaulé par Boga côté gauche et Cho à droite. Louchet et Abdi animeront les couloirs autour de Boudaoui et Rosario. Côté Monaco, le même XI que celui qui a largement battu l’Etoile Rouge de Belgrade est reconduit, à l’exception de Ben Seghir, remplacé par Golovin côté gauche. Embolo est toujours en pointe devant Minamino, avec Akliouche à sa droite.

Les compositions

Nice : Bulka - Bard, Bombito, Abdelmonem - Abdi, Boudaoui, Rosario (cap.), Louchet - Cho, Guessand, Boga

Monaco : Majecki - Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique - Zakaria (cap.), Camara - Akliouche, Minamino, Golovin - Embolo