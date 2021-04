Bundesliga : Stuttgart domine le Werder Brême

Ce dimanche, le VfB Stuttgart (10e) et le Werder Brême (13e) se retrouvaient pour un match de milieu de tableau pour le compte de la 27e journée de Bundesliga. Très équilibré, ce match était marqué par un manque d'efficacité dans le dernier tiers du terrain. Logiquement, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge.

En seconde période, les deux équipes se rendaient coup pour coup et Stuttgart parvenait à trouver la faille en provoquant un but contre son camp de Ludwig Augustinsson (81e). Avec cette victoire 1-0, Stuttgart remonte à la 7e place et jouera les places européennes. De son côté, le Werder Brême reste treizième.

Le classement de la Bundesliga