Dix-septième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Balayé comme toute son équipe du Bayern Munich par le Bayer Leverkusen (3-0), Harry Kane a vécu un sale samedi avec le Rekordmeister. Le buteur anglais reste en tête avec 24 buts en 21 matches.

Juste derrière, on retrouve Kylian Mbappé qui reste crédité de 20 buts en 19 matches. Le buteur du Paris Saint-Germain a été préservé lors de la victoire 3-1 contre Lille en vue de la Ligue des Champions et n’avance pas dans ce classement. Le podium est complété par le buteur de l’AZ Alkmaar Vangelis Pavlidis. Le buteur grec de 25 ans qui a inscrit 20 buts en 21 matches est resté muet contre Almere ce samedi (0-0).

Kevin Denkey remonte à vive allure

À la quatrième place, Kevin Denkey réalise une belle progression grâce à un doublé contre La Gantoise (2-1). Le buteur togolais du Cercle Bruges affiche 20 buts en 24 matches et continue de crever l’écran. Blessé contre le Sparta Rotterdam (2-0), le buteur de Feyenoord Santiago Gimenez suit avec 19 buts en 20 matches. Lautaro Martinez qui a disputé un match de plus arrive sixième lui qui n’a pas marqué malgré la victoire 4-2 des siens contre l’AS Roma.

Juste derrière, Luuk de Jong arrive septième mais n’a pas marqué avec le PSV Eindhoven contre Volendam malgré la victoire 5-1 de son équipe. Il a marqué 18 buts en 21 matches depuis le début de la saison. Revenu de la Coupe d’Afrique des Nations, Serhou Guirassy est entré en jeu contre Mayence sans parvenir à s’illustrer lors d’une victoire 3-1. Le Guinéen affiche tout de même 17 buts en 15 matches. C’est un peu mieux qu’Edin Dzeko et ses 17 buts en 24 matches. Le Bosnien reste sur une réalisation contre Alanyaspor (2-2). Enfin, Lawrence Shankland fait son apparition dans le top 10 avec 17 buts en 25 matches. Le buteur écossais reste sur un but mercredi contre Saint Johnstone (1-0).

Igor Thiago (Club Bruges), Jude Bellingham (Real Madrid), Viktor Gyökeres (Sporting CP), Erling Haaland (Manchester City) et Mohamed Amoura (Union-Saint-Gilloise) ont inscrit également 16 buts tandis que Loïs Openda (RB Leipzig), Borja Mayoral (Getafe) et Mame Baba Thiam (Kayserispor et Pendikspor) suivent avec 15 réalisations. Avec quatorze buts, on retrouve Simon Banza (Braga), Mohamed Salah (Liverpool), Anders Dreyer (Anderlecht), Artem Dovbyk (Girona), Mateo Cassierra (Zenit) et Deniz Undav (Stuttgart).

Le classement des tops buteurs européens