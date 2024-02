Seizième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Auteur d’un but avec le Bayern Munich face au Borussia Mönchengladbach ce samedi (3-1), Harry Kane s’est illustré. Le buteur anglais augmente son avance et affiche désormais 24 buts en 20 matches.

Derrière lui, on retrouve Kylian Mbappé à la deuxième position. L’attaquant français a trouvé la faille contre Strasbourg lors d’une victoire 2-1 qui lui permet d’afficher pas moins de 20 réalisations en 19 rencontres. Il devance de peu Vangelis Pavlidis qui complète le podium. L’attaquant grec comptabilise 20 buts en 20 matches avec l’AZ Alkmaar. Néanmoins, il n’a pas marqué face au Feyenoord (1-0) et recule d’une place.

Jouant ce match contre l’AZ Alkmaar avec le Feyenoord, Santiago Gimenez suit avec 19 buts en 20 matches. L’attaquant mexicain stagne sur les dernières semaines. Muet malgré la victoire de l’Inter Milan contre la Juventus (1-0), Lautaro Martinez suit à la quatrième position. L’Argentin compte des statistiques similaires à celles de son prédécesseur. Luuk de Jong suit avec une sixième position. Le buteur du PSV Eindhoven affiche 18 buts en 20 matches suite à une nouvelle réalisation contre l’Ajax Amsterdam (1-1).

À la septième position, Kévin Denkey suit avec désormais 18 réalisations en 23 rencontres. Le buteur togolais du Cercle Bruges sort d’ailleurs d’un doublé contre Saint-Trond (4-1). Absent des terrains de Bundesliga, Serhou Guirassy descend à la huitième position. Le buteur guinéen qui a été éliminé vendredi en quart de finale de la CAN avec le Sily National reste crédité de 17 buts en 14 matches. Déjà revenu de cette compétition, le buteur algérien Mohamed Amoura a lui bien repris et dispose désormais de 16 buts en 18 matches. Cette semaine, il a marqué contre Molenbeek (3-2) et Genk (1-0). Enfin, Edin Dzeko qui est resté muet contre Samsunspor (1-1) arrive dixième avec 16 buts en 23 matches.

Igor Thiago (Club Bruges) et Lawrence Shankland (Hearts) ont inscrit également 16 buts tandis que Viktor Gyökeres (Sporting CP) et Mame Baba Thiam (Kayserispor et Pendikspor) suivent avec 15 réalisations. Avec quatorze buts, on retrouve Simon Banza (Braga), Mohamed Salah (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Loïs Openda (RB Leipzig), Anders Dreyer (Anderlecht), Borja Mayoral (Getafe), Artem Dovbyk (Girona), Mateo Cassierra (Zenit) et Erling Haaland (Manchester City). Dominic Solanke (Bournemouth), Alvaro Morata (Atlético de Madrid), Deniz Undav (Stuttgart), Mauro Icardi (Galatasaray), Aboubakary Koïta (Saint-Trond) et Brian Brobbey (Ajax Amsterdam) comptabilisent treize buts.

Le classement des tops buteurs européens