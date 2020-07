OL : où en sont les revenants Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde ?

La suite après cette publicité

Destins liés. Le 15 décembre dernier, Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde ont tous les deux été blessés face au Stade Rennais. Un terrible coup de massue pour les pensionnaires du Groupama Stadium puisque le verdict a été le même pour l'un comme pour l'autre : une rupture du ligament croisé antérieur. Le club rhodanien avait communiqué la mort dans l'âme. «L’Olympique Lyonnais déplore les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde victimes d’une rupture du ligament croisé antérieur, respectivement du genou gauche et du genou droit, lors du match OL - Rennes comptant pour la 18ème journée de Ligue 1. La date opératoire sera définie dans les prochains jours mais l’indisponibilité ne devrait pas être inférieure à 6 mois». Touchés mais loin d'être abattus, les deux hommes sont passés par la case opération. Le Français a été le premier à passer sur le billard le 19 décembre. Hollandais, qui se voyait manquer l'Euro 2020, a lui été opéré le 20 décembre à Rome. Ensuite a débuté le travail de rééducation.

Une blessure qui les a rapprochés

En mars dernier, JRA nous expliquait qu'il avançait au jour le jour avec envie et détermination. «C'est certain que ça m'a fait énormément de bien de retoucher le ballon, d'avoir rechaussé les crampons, d'avoir tout simplement des sensations. C'est cool. Je vais bientôt passer à la phase avec les préparateurs physiques... On va travailler le physique, le physique avec ballon, etc... On va dire que ça va être toute la partie souffrance, mais ça va être de la bonne souffrance! Aujourd'hui, je vous avoue que je suis très content de pouvoir souffrir comme ça (...) Je me suis redécouvert. Je peux même dire que j'ai l'impression d'avoir appris à me connaître par rapport à certaines choses. On a plus de temps pour nous, nos familles et pour réfléchir. C'est un mal pour un bien. J'ai beaucoup plus de réflexions, je regarde beaucoup plus de choses que je n'avais pas forcément le temps de faire quand je n'étais pas blessé. Aujourd'hui, je sais où je dois progresser en tant que footballeur, en tant qu'être humain. C'est une blessure qui va m'endurcir, me faire changer dans le bon sens du terme pour devenir un guerrier sur le terrain». Son capitaine est, lui, resté beaucoup plus discret.

Liés par cette blessure, les deux hommes se sont énormément rapprochés comme nous l'avait raconté Reine-Adelaïde. «On s'est beaucoup épaulé avec Memphis. Avant la blessure, on était déjà proche. Aujourd'hui, on l'est encore plus qu'avant. C'est une blessure qui nous lie. Je pense que cela a été du jamais vu dans toute l'histoire du foot, deux joueurs de la même équipe qui se font les croisés lors du même match. C'est une personne qui a une mentalité que j'aime bien, qui veut aller de l'avant. C'est vers cette voie que l'on est allé et qu'on a travaillé. Comme on a pu le voir sur ses vidéos, Memphis est très ambitieux et a très envie de montrer, de prouver. Il a envie de retrouver les terrains». Dans leur malheur, les deux Lyonnais ont pu "profiter" de l'arrêt forcé du football pour gagner du temps sur leur reprise. Ils étaient d'ailleurs présents lors du retour à l'entraînement des Gones le 8 juin dernier. Et leur objectif est clair : essayer d'être prêts pour postuler à une place lors de la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG le 31 juillet et lors du 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions à Turin face à la Juventus (7 août).

Une reprise en douceur

Pour retrouver le rythme et leur niveau, avoir du temps de jeu et enchaîner les matches était essentiel. Le 1er juillet, ils ont tous les deux joué 90 minutes face à Port Valais (6e division suisse). L'occasion pour Memphis de marquer notamment 4 buts. Le 4 juillet, ils sont entrés ensemble à la 66e minute de jeu. Des retours intéressants à écouter Rudi Garcia, qui demandait encore du temps en conférence de presse le 15 juillet. «Memphis et Reine-Adélaïde ont besoin de compétition mais tous les joueurs en ont besoin. Il leur manque la relation avec leurs partenaires. Ils se sont entraînés avec les autres. Ils ont eu des blessures importantes mais ils n’ont pas perdu tant de temps que ça…» Le 16 juillet, JRA était titularisé au milieu avec Caqueret et Jean Lucas face aux Rangers dans le cadre du Trophée Véolia. Malgré sa bonne volonté, ses efforts et quelques mouvements intéressants, le Français de 22 ans n'a pas réussi à avoir un réel impact sur le jeu des Gones, lui qui a logiquement encore besoin de temps pour retrouver des sensations.

Entré à la 72e, Memphis a eu moins de temps pour s'exprimer et a tenté d'apporter du danger offensivement très rapidement. Ses coéquipiers l'ont souvent cherché, notamment son compère Houssem Aouar. A la 86e, ce dernier le trouvait parfaitement mais l'international néerlandais ne trouvait pas le cadre. Si bien évidemment il est encore beaucoup trop tôt pour tirer un bilan, Depay et Reine-Adelaïde travaillent dur afin de revenir sur le devant de la scène et surtout éviter toute rechute. En conférence de presse après la défaite face aux Rangers, Rudi Garcia a fait un petit point sur leur état de forme. «Ils ont besoin de ces matches-là. Comme je le disais, d'avoir retrouvé l'entraînement avec tout le monde, du rythme aussi car hier on a mis un rythme qui était un rythme assez incroyable à l'entraînement. Ce n'est pas ce qu'on fait généralement en veille de match (...) A nous avec le staff de permettre aux joueurs d'arriver dans les meilleures conditions». Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde en ont besoin, eux qui reviennent de très loin !