FC Barcelone : Frenkie de Jong raconte son interminable calvaire

Depuis qu’il est devenu officiellement un joueur du FC Barcelone, Frenkie de Jong n’a pas été épargné par les blessures. Selon le site spécialisé transfermarkt, le Néerlandais a fait une dizaine de séjours à l’infirmerie. En 2020-21, il a été arrêté 25 jours en raison d’un souci musculaire (7 rencontres manquées). Puis, en août 2021, un pépin au mollet l’a empêché de jouer durant onze jours (1 match raté). Quelques mois plus tard, en octobre, l’ancien de l’Ajax Amsterdam a été de nouveau stoppé par une blessure musculaire. Résultat : il a été mis au repos une semaine et il a manqué deux rencontres. Il a enchaîné ensuite avec une entorse en janvier 2022 (7 jours d’absence, 2 matches manqués) et une nouvelle blessure musculaire en septembre de la même année (16 jours d’absence, 3 rencontres ratées).

Touché au genou en mars 2023 (32 jours d’absence, 6 matches manqués), il a eu une entorse de la cheville en septembre. Une blessure qui l’a tenue éloigné des terrains durant 61 jours (14 matches manqués). Forfait en décembre 2023, car il était malade (4 jours d’absence, 1 match raté), FDJ a été touché à la malléole en mars 2024. Absent une première fois durant 35 jours (6 matches manqués), il a rechuté à son retour en avril. Ce qui lui a fait rater 162 jours de compétitions et 17 matches toutes compétitions confondues. Absent depuis le 21 avril et cette blessure face au Real Madrid, le milieu de terrain a travaillé d’arrache-pied pour retrouver les terrains et son équipe.

Hier soir, il a pu jouer ses premières minutes de la saison à l’occasion de la rencontre face aux Young Boys en Ligue des champions (victoire 5-0). En effet, il a remplacé Lamine Yamal et a passé 18 minutes sur le pré. Avant cela, il avait été chaleureusement encouragé par les supporters lors de son échauffement. Les fans des Culés l’ont d’ailleurs ovationné à son entrée en jeu. Après la rencontre, De Jong, qui a passé des moments durs à Barcelone entre sa blessure et les rumeurs concernant son avenir, a évoqué son come-back. «Je suis très heureux de revenir sur le terrain et de jouer au football. Je remercie les supporters pour l’accueil, je ne m’y attendais pas et je suis heureux de la façon dont les gens me traitent.»

Puis, il a ajouté : «je vois l’équipe en très bonne forme depuis le début de la saison. Je vais tout donner pour jouer. Quand on est blessé, c’est toujours difficile. Oui, ça a été long et dur et parfois j’ai eu du mal». Mais il espère que tout cela est désormais derrière lui. D’autant qu’il espère se faire une place dans l’équipe dirigée par Hans Dieter Flick. «Cela dépend de l’entraîneur. C’est lui qui choisit les joueurs qui jouent et je vais faire de mon mieux et bien jouer au football.» C’est ce qui compte le plus aujourd’hui aux yeux de Frenkie de Jong, après des mois passés à l’infirmerie.