Crystal Palace : Patrick Vieira, un début d'aventure déjà compliqué

Août 2018. Pour ses débuts sur le banc de l'OGC Nice en match officiel, Patrick Vieira voit son équipe s'incliner contre le Stade de Reims (0-1), avant d'être accrochée par le SM Caen (1-1) et de perdre une nouvelle fois face à Dijon (0-4), encore à domicile. Et malheureusement pour l'ancien milieu de terrain, l'histoire se répète de l'autre côté de la Manche. Manager de Crystal Palace depuis deux mois, le technicien français voulait certainement démarrer la saison 2021-2022 de la meilleure des manières... Mais ça n'est pas le cas. Malgré une préparation estivale intéressante avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite, les Eagles n'ont pas bien lancé leur saison de Premier League.

Il faut dire qu'un déplacement à Stamford Bridge, surtout pour débuter, est toujours compliqué et l'équipe Thomas Tuchel a infligé un 3-0 à celle de Patrick Vieira. Ce dernier avait alors envoyé un message à sa direction : «les jeunes que nous avions sur le banc aujourd’hui ont assuré lors des matches de présaison. Mais ils ne sont pas encore prêts pour le haut niveau. Cela prouve qu’on doit recruter des joueurs. On a un effectif trop juste. Les jeunes ne sont pas encore prêts, malgré leur qualité.» Car outre les arrivées de Remi Matthews, Michael Olise, Joachim Andersen et Marc Guehi, l'ancien technicien de l'OGCN a dû attendre les dernières heures du mercato estival avant de voir d'autres renforts arriver.

«Nous devons prendre les bonnes décisions pour nous permettre de gagner»

Sans recrues supplémentaires à l'aube de la 2ème journée de PL, les Eagles devaient donc se débrouiller pour arracher un premier succès. Mais pour la première à domicile, Crystal Palace n'a pas fait mieux qu'un 0-0 contre Brentford. Les supporters des Eagles attendaient alors une vraie réaction face à Watford, pensionnaire de Championship, dans le cadre des 32es de finale de l'EFL Cup. Et encore une fois, Vieira et les siens ont échoué puisque les Hornets ont décroché le billet pour le prochain tour grâce à un but d'Ashley Fletcher (1-0). Une énorme désillusion pour le club londonien, déjà éliminé d'une compétition locale en août dernier. Surtout, Patrick Vieira n'a toujours pas gagné avec sa nouvelle équipe en compétition officielle.

Et c'est encore plus frustrant quand on sait que Crystal Palace a globalement dominé, avec environ 60% de possession de balle et plus d'opportunités. Mais après la partie, Patrick Vieira a eu un constat très lucide. «Nous devons continuer à travailler, les joueurs doivent se rendre compte que pour gagner des matches de football, il faut marquer des buts. Nous devons donc changer notre mentalité en attaque pour marquer ces buts. Parce que, comme ce soir, comme à Brentford, nous avons eu des situations, nous avons eu des occasions et nous devons prendre les bonnes décisions pour nous permettre de gagner», a lâché le Français en conférence de presse. Le spectre de Franck de Boer, battus lors de ses 4 premiers matches sans avoir marqué de but, viré au bout de quelques semaines en 2017 fait doucement son apparition.

Des motifs d'espoir mais...

Il fallait donc rapidement se reprendre mais le calendrier des Eagles s'avère être très délicat en ce début de saison. Pourtant, juste avant la trêve internationale, il y a déjà eu ce déplacement à West Ham, leader du championnat au coup d'envoi. Renforcés par l'une de leurs dernières recrues, le jeune Conor Gallagher prêté par Chelsea et auteur d'un joli doublé, les Eagles ont obtenu leur deuxième point de la saison en allant chercher le nul (2-2) au London Stadium. Une rencontre où l'entraîneur français a notamment pu se satisfaire de la résilience affichée par ses troupes, menées deux fois au score et revenues à chaque fois.

La venue de Will Hugues en provenance de Watford va également faire du bien au milieu sans parler de l'arrivée d'Odsonne Edouard, pour 17,5M€, dans les dernières heures du mercato estival. L'homme aux 17 buts en 14 sélections avec les Espoirs tricolores et aux 86 pions en 179 rencontres disputées sous le maillot du Celtic Glasgow représente dès lors une vraie alternative à Christian Benteke à la pointe de l'attaque de Crystal Palace. Des motifs d'espoir existent donc mais ce retour de trêve internationale risque à nouveau d'être difficile à gérer avec un duel contre Tottenham, ce samedi à 13h30 avant d'aller défier Liverpool, Leicester et Arsenal sur les 5 prochains matches... Une chose est sûre pour Vieira et ses hommes, la pression ne va pas baisser.