Mesut Özil signe à l'Istanbul Basaksehir

Après un an et demi passé à Fenerbahçe, Mesut Özil (33 ans) a quitté le club stambouliote. Mais l'ancien pensionnaire d'Arsenal ne quitte pas la Turquie pour autant. Il vient de s'engager avec la formation de l'Istanbul Basaksehir. Il a signé pour un an (plus une année en option).

«Notre club a signé un contrat de 1 an + 1 avec Mesut Özil, qui a récemment joué au Fenerbahçe Sports Club. Nous souhaitons la bienvenue à Mesut Özil dans notre famille et lui souhaitons beaucoup de succès avec notre maillot orange-bleu», peut-on lire sur le site officiel du club turc.