FC Barcelone : Ronald Koeman suspendu contre Valence et l'Atlético

Hier soir, le FC Barcelone a complètement perdu le fil du match contre Grenade. Devant au score et maître du jeu à la pause, au Camp Nou, le Barça s'est fait rejoindre dans le deuxième acte et battre (1-2). Un revers lourd de conséquences pour des Blaugranas qui avaient l'occasion de s'emparer de la tête et sont toujours troisièmes ce matin au réveil. Comme si cela ne suffisait pas, Ronald Koeman a été expulsé au cours de la rencontre.

Selon l'acte de l'arbitre, le technicien néerlandais a été expulsé à la 66e minute, pour « attitudes de mépris ou d'irrespect envers les arbitres, les dirigeants ou les autorités sportives. » Il se serait adressé en ces termes au quatrième arbitre : "vaya personaje !". En français : "pauvre type". Et cet après-midi, la sanction est tombée. Ronald Koeman est suspendu deux matches par le Comité de Compétition et manquera la déplacement à Valence (J34) et la réception de l'Atlético de Madrid (J35).