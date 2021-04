Liga : Grenade renverse le FC Barcelone !

La Liga allait-elle changer de leader ce jeudi ? Depuis le début de l'année 2021, le trône est occupé par l'Atlético de Madrid, mais l'avance des Colchoneros a fondu au fil des semaines. Et le FC Barcelone, avec ce match en retard de la 33e journée à disputer face à Grenade, avait une occasion en or de chiper la première place. Ronald Koeman installait son 3-5-2 avec Messi et Griezmann en pointe, et le jeune Ilaix Moriba au milieu de terrain. La première alerte sur les buts de Grenade intervenait à la 9e minute, avec un joli mouvement collectif entre De Jong et Griezmann. Le centre en retrait du Néerlandais vers Messi était intercepté in extremis.

Le rythme, plutôt tranquille, laissait une chance aux Andalous de sortir de leur camp et de tenter quelques centres, sans toutefois amener de véritable danger sur le but de Ter Stegen. Griezmann, visiblement inspiré, se signalait d'une frappe sur une remise de Messi (19e). Une complicité prometteuse entre les deux hommes qui allait se vérifier sur l'action suivante. Un une-deux entrecoupé d'un contrôle orienté splendide du Français, et Messi qui croisait parfaitement sa frappe pour l'ouverture du score (1-0, 23e). L'Argentin était proche du doublé après une passe de Busquets mais il n'attrapait pas le cadre (36e). Le Barça, sérieux et dominateur, devait encore faire le break au retour des vestiaires.

Grenade a profité des largesses défensives

Griezmann continuait sur sa lancée de la première période, et s'offrait une nouvelle occasion avec un tir en pivot dans la surface (46e). Le Barça ne faisait pas le break et restait sous la menace andalouse. Sur un contre, Soldado était en bonne position pour frapper après avoir enrhumé Piqué mais il choisissait la passe, et Umtiti pouvait intervenir (51e). Dans la foulée, le Barça proposait un nouveau joli mouvement qui s'achevait avec un centre de De Jong pour Sergi Roberto dont la volée fuyait finalement le cadre (53e). Ouvert et plaisant, le match restait indécis.

Et sur un contre, Molina éliminait Umtiti et lançait Machis, bien aidé par l'erreur de Mingueza. L'attaquant accélérait et trompait Ter Stegen sur l'angle fermé (1-1, 63e) ! Le Barça était puni et Koeman voyait rouge. Du moins aux yeux de l'arbitre, qui expulsait l'entraîneur batave (66e). Dembélé était lancé dans l'arène pour amener son grain de folie mais contre toute attente, c'est Grenade qui frappait encore en contre ! Sur un centre venu de la gauche, Molina, 39 ans et entré en jeu à la place de Soldado, croisait sa tête et trompait Ter Stegen (1-2, 79e) ! Incroyable scénario au Camp Nou, surtout au regard de la domination blaugrana en première période. Avec cette défaite, la première depuis le Clasico, le Barça reste 3e de Liga. Grenade a gagné pour la première fois de son histoire au Camp Nou.

