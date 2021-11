ASSE : Wahbi Khazri se fout de la prestation de Sergio Ramos

En zone mixte après la défaite des siens face au Paris Saint-Germain (1-3), l'attaquant de l'AS Saint-Etienne Wahbi Khazri a été interrogé sur la prestation de son adversaire Sergio Ramos, qui venait de disputer ses premières minutes avec le club de la capitale. Une question à laquelle a répondu sèchement l'international tunisien (65 sélections, 22 buts).

La suite après cette publicité

«Franchement, je m’en fous, mais carrément, a lâché Khazri. J’essaye déjà de me concentrer sur moi-même et mon jeu, qui est aussi compliqué déjà. Et je vous laisse vous juger ses performances et son jeu à lui», a-t-il lâché après la rencontre. Une réponse compréhensible au vu du résultat final et de la prestation sérieuse des Verts, plombée par l'expulsion de Timothée Kolodziejczak en fin de première période.