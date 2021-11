Ligue 1 : le PSG renverse Saint-Etienne, réduit à dix, mais perd Neymar sur blessure

Vingt-cinq points séparaient le Paris Saint-Germain, leader, de Saint-Etienne, dix-neuvièmes, au coup d'envoi de cette affiche comptant pour la quinzième journée de Ligue 1. Au stade Geoffroy-Guichard, les Parisiens, battus par Manchester City (1-2), mercredi dernier, en Ligue des Champions, espéraient malgré tout poursuivre leur marche en avant en L1 et ainsi asseoir, un peu plus, leur suprématie au niveau national. En face, les Verts, auteurs d'un début de saison cauchemardesque, restaient sur deux matches nuls et deux victoires et avaient l'occasion de faire perdurer cette série d'invincibilité dans cette mission maintien. Pour cette rencontre, Claude Puel optait donc pour un 4-2-3-1 où le prolifique Khazri était présent sur le front de l'attaque stéphanoise. De son côté, Mauricio Pochettino alignait un 4-2-3-1 avec la grande première de Ramos en défense centrale et les quatre fantastiques alignés devant. Dès l'entame de la rencontre, les Parisiens se montraient tranchants. Sur un ballon perdu par Camara, Neymar concluait un joli mouvement collectif initié par Di Maria et Messi mais l'arbitre annulait finalement le but du Brésilien pour une position de hors-jeu (5e).

Et si les hommes de Mauricio Pochettino se montraient à nouveau dangereux sur une frappe de Mbappé repoussée par Green, c'est bien l'ASSE, à la surprise générale, qui ouvrait le score par l'intermédiaire de Bouanga, opportuniste, suite à une frappe de son coéquipier Kolodziejczak (1-0, 24e). Mené, le PSG poussait pour revenir dans cette rencontre, qui allait basculer juste avant la pause. Coupable d'un tacle dangereux sur Mbappé, Kolodziejczak voyait rouge (45e). Sur le coup franc suivant, Messi trouvait la tête de Marquinhos qui égalisait au meilleur moment (1-1, 45+2e). En infériorité numérique, les Stéphanois subissaient dans le second acte mais Green, décisif devant Mbappé (52e), préservait ce précieux point. Sous une trop grande pression, les Verts finissaient cependant par craquer. Sur une nouvelle passe décisive de Messi, Di Maria, sur la droite de la surface, trompait le portier ligérien d'une frappe enroulée du gauche imparable (1-2, 79e). Seul ombre au tableau, le PSG perdait Neymar sur blessure, victime d'un vilain tacle de Maçon (87e)... En toute fin de rencontre, le PSG parachevait sa victoire grâce au doublé de Marquinhos et à la troisième passe décisive de Messi (1-3, 90+1e). Avec cette victoire (3-1), le PSG assoit un peu plus sa domination en tête de L1. Saint-Etienne est à nouveau lanterne rouge.

