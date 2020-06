Le Real Madrid fixe ses conditions pour lâcher Dani Ceballos

Cet été, plusieurs joueurs prêtés reviendront à Madrid. C'est le cas d'Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), Take Kubo (Mallorca), Sergio Reguilon (Séville) et Dani Ceballos (Arsenal), entre autres. Dès lors, les dirigeants madrilènes vont devoir trancher pour l'avenir de bon nombre d'entre eux : faut-il les intégrer définitivement à l'équipe première, les prêter une saison supplémentaire ou les vendre définitivement ?

C'est sûrement Zinedine Zidane qui aura le dernier mot, lui qui a déjà un effectif conséquent à disposition. Concernant Dani Ceballos (25 matchs de PL, 1 but et 2 passes décisives), les dés semblent cependant déjà avoir été jetés. Cette saison, l'Andalou a évolué du côté des Gunners, avec une réussite plus ou moins mitigée, ayant montré de belles choses mais n'ayant pas définitivement convaincu Mikel Arteta. Et tout porte à croire qu'il n'évoluera pas du côté de Madrid la saison prochaine.

Un prêt payant

Le média espagnol Superdeporte dévoile que la tendance est à un nouveau prêt. Le journal explique que les clubs intéressés devront prendre en charge l'intégralité du salaire du joueur, qui est de 6,5 millions d'euros par saison, en plus de débourser 4 millions d'euros d'indemnités au club de la capitale espagnole. Au total, le prêt de Ceballos pour une saison coûterait 10,5 millions d'euros.

Le joueur écoutera probablement toute proposition intéressante, puisque comme l'explique SD, son objectif est d'avoir du temps de jeu pour prétendre à une place dans le groupe de la Roja pour l'Euro 2021. Récemment, plusieurs écuries de Liga comme Valence se sont manifestées. Pas de doutes, en temps de crise, Dani Ceballos pourrait être l'une des bonnes affaires du mercato.