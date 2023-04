EdF (F) : Hervé Renard veut s’inspirer de Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Intronisé à la tête des Bleues ce jeudi, à la suite du congédiement de Corinne Diacre au début du mois de mars, Hervé Renard a dévoilé sa première liste hier, dans le cadre des matches de préparation à la Coupe du Monde féminine qui se tiendra cet été, en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet - 20 août). Dans un entretien accordé au journal L’Équipe ce samedi, l’ancien sélectionneur de la Zambie, de la Côte d’Ivoire et plus récemment de l’Arabie Saoudite, est revenu sur ses ambitions à la tête des Bleues et sur sa volonté de s’inspirer de Didier Deschamps.

«On a déjà échangé (avec Didier Deschamps). Ça fait douze ans qu’il est dans cette maison. Il en connaît les rouages par cœur, observe le technicien de 54 ans, qui avait évolué chez les U16 de l’équipe de France avec Deschamps à l’époque. Didier (Deschamps), c’est une source d’inspiration pour tous les entraîneurs français. C’est le roi de la gagne. Partout où il passe, il gagne, ce n’est pas un hasard. C’est un modèle pour nous. Remporter des trophées en tant que joueur puis entraîneur, c’est magique. Je suis en admiration devant lui.»

À lire

EdF (F) : le salaire d’Hervé Renard dévoilé