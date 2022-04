OGC Nice : Christophe Galtier tord le cou à la rumeur Téji Savanier

Après Andy Delort l'été dernier, l'OGC Nice pourrait jouer un deuxième mauvais tour au Montpellier HSC lors du prochain mercato estival. Selon les informations de RMC Sport, Christophe Galtier souhaiterait enrôler le meneur de jeu Téji Savanier, capitaine de la Paillade depuis le départ de l'international algérien au GYM. Néanmoins, les Aiglons n'auraient pas encore concrétisé cet intérêt, contrairement à un autre club français non mentionné par le média. Auteur de 8 buts et 7 passes décisives, le numéro 10 s'est imposé comme le leader technique du MHSC au fil des saisons, et ce depuis son arrivée à l'été 2019. Le chouchou de la Mosson est d'ailleurs en pleines négociations avec la direction pour une prolongation de contrat - le sien expirant en juin 2023. RMC Sport ajoute que les deux parties auraient engager une discussion pour renouveler son bail et ainsi repousser les prétendants au génie de la cité Gély.

Mais en conférence de presse avant le déplacement à Bordeaux dimanche prochain, l'entraîneur de l'OGC Nice a démenti tout contact avec le joueur de 30 ans : « C’est faux ! Archi faux ! Faux et archi faux ! Et je l’ai confirmé à Laurent Nicollin, ce que vous me dites. On n’est pas du tout dans le même contexte (que pour Andy Delort), pas du tout dans le même timing. Donc je le répète : c’est faux et archi faux, je n’ai pas appelé Téji Savanier, et personne ne l’a appelé pour moi. Je l’ai dit à Laurent Nicollin il y a quelques jours. Concernant le futur, évidemment que le club travaille sur l’effectif de la saison prochaine, en sachant qu’il sera sûrement différent s’il y a compétition européenne ou pas, mais en aucun cas je n’ai eu de réunion sur l’effectif pour la saison prochaine. J’ai même demandé à Julien (Fournier) de pouvoir rester concentré sur cette fin de saison. Evidemment que le club travaille, c’est normal, mais en aucun cas on m’a demandé d’échanger avec des joueurs. » Le message est clair.