Rennes fonce sur Arnaud Kalimuendo !

Le Stade Rennais a perdu une pépite. Mathys Tel, 17 ans, a été recruté par le Bayern Munich, qui n'a pas hésité à débourser près de 30 M€. Rien d'alarmant non plus puisque le club breton dispose d'une attaque bien fournie avec, entre autres, Terrier et Laborde. Mais puisqu'il a récupéré des liquidités, il peut s'autoriser une petite folie.

Cette folie pourrait bien s'appeler Arnaud Kalimuendo. L'attaquant formé au PSG est de retour dans son club cet été après deux ans passés en prêt du côté du RC Lens. Deux années parfaitement exploitées par le Titi parisien, qui a su progresser et impressionner les observateurs. Auteur de 12 buts en Ligue 1 la saison passée, il est revenu au PSG avec des ambitions, mais aussi des courtisans.

Rennes a manifesté son intérêt

Leeds l'a placé sur sa liste de recrutement et a formulé une offre mais Kalimuendo n'a pas donné son aval. Comme le révèle L'Equipe, le Stade Rennais pourrait donc doubler le club anglais, mais aussi l'OGC Nice, puisqu'il a fait part de son intérêt et entamé des discussions.

Un peu en retard sur son mercato, perturbé par les ventes d'Aguerd et Tel, le club breton veut désormais passer à l'action et renforcer significativement son effectif. Après la belle 4e place obtenue la saison passée, l'entraîneur Bruno Genesio veut continuer à jouer les trouble-fêtes en Ligue 1 et en Europe. Reste à savoir s'il pourra à la fois convaincre le PSG (qui réclame 20 M€) et le joueur, qui pense aussi pouvoir saisir sa chance cette saison dans la rotation du club francilien.