LdC : le pari couillu de Sergio Agüero avant Manchester City - Real Madrid

Ce mardi soir, les 16es de finale de la nouvelle version de la Ligue des Champions débutent. Un nouveau tour qui mettra notamment aux prises le PSG et Brest lors d’une double confrontation qui débute ce mardi également. Pour autant, le vrai choc de ces "play-offs" sera l’affrontement entre le Real Madrid et Manchester City. Un choc qui a lieu en C1 pour la 4e année consécutive.

Et alors que les précédents affrontement ont généralement tourné à l’avantage du Real Madrid (2 qualifications pour les Merengues en 2022 et 2024 contre une seule pour les Cityzens en 2023), Sergio Agüero s’est laissé aller à un drôle de pari lors d’un live avant le choc : «le Real Madrid ne peut pas battre Manchester City, s’ils battent Manchester City, je me couperai les testicules.» Reste à savoir si l’ancien buteur de 36 ans tiendra parole en cas de qualification des Ibériques face aux Skyblues.