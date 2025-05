ASSE : les promesses du président Ivan Gazidis aux supporters

Le président de l’ASSE, Ivan Gazidis, a tenu à s’adresser aux supporters après la confirmation de la relégation des Verts en Ligue 2 suite à la défaite face à Toulouse :

«Je leur ai demandé avant le match de continuer à y croire et j’ai dit aux supporters de continuer à croire en nous. On se sent comme les supporters. On veut que le club devienne quelque chose dont ils sont fiers. Le foot français connaît une période compliquée. Notre club doit être fort en cette période, quoiqu’il arrive l’année prochaine. On parlera tout l’été. Il faut qu’on revienne en Ligue 1 et qu’on soit compétitif. On veut proposer un football pour que les supporters soient fiers. On croit en Horneland en son foot agressif. Ce n’est pas facile en une demi-saison. Il n’avait pas vraiment les joueurs qu’il voulait. On va travailler cet été. On va vraiment travailler très fort.»