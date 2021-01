Olivier Cloarec futur directeur général adjoint du Stade Rennais

L’organigramme du Stade Rennais évolue. Ancien directeur général de Dijon, Olivier Cloarec avait quitté ses fonctions dernièrement. Annoncé en partance pour la Bretagne, le dirigeant a officiellement été intronisé par les Rouge-et-Noir.

« Le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer la venue future d’Olivier Cloarec en tant que Directeur Général Adjoint du club. Le natif de Pont-l'Abbé exerce depuis plus de 20 ans au sein du football professionnel français. Dans différents rôles, le RC Strasbourg, le Stade Brestois 29, le VOC, le FC Lorient et le Dijon FCO ont déjà profité de ses compétences et de sa grande expérience. Olivier Claorec prendra ses fonctions prochainement au sein de l’équipe rouge et noir », indique le communiqué.