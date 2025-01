EdF : Lucas Hernandez évoque son retour chez les Bleus

Absent de l’équipe de France depuis mars 2024 en raison de sa grave blessure au genou, Lucas Hernandez (37 sélections) est de retour sur les terrains. De quoi lui donner l’envie d’être présent dans la prochaine liste de Didier Deschamps pour le quart de finale de Ligue des Nations face à la Croatie ?

« Ça n’a pas été un objectif. Mon premier objectif, c’était de reprendre avec le PSG. Maintenant, ça peut devenir un objectif mais je vis plus au jour le jour. Revenir à 100% avec le club et après, on verra. Mais bien sûr, comme tous les joueurs français, l’objectif c’est d’être dans cette liste. Mais avec cette blessure, j’ai eu d’autres objectifs d’abord », a-t-il confié en conférence de presse.