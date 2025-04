Barça : Lamine Yamal dévoile les deux coéquipiers qui l’ont le plus surpris

Cette saison, plusieurs joueurs du FC Barcelone se distinguent. On pense bien évidemment à Lamine Yamal, à Raphinha ou encore à Pedri. Mais selon Lamine Yamal, deux autres coéquipiers, qui l’ont surpris, sont sous-estimés par le grand public.

« À part Pedri et Rapha et tous ceux qui voient qu’ils sont incroyables, Iñigo et Frenkie. Les gens ne les apprécient pas autant, mais ils sont très importants. Ils réalisent une saison incroyable », a-t-il déclaré en conférence de presse. Le défenseur espagnol et le milieu de terrain hollandais apprécieront.