Ajax Amsterdam : Maurice Steijn devrait devenir le nouvel entraîneur

Depuis quelques mois, c’est la valse des entraîneurs à l’Ajax Amsterdam. Depuis le départ d’Erik Ten Hag l’été dernier à Manchester United, les dirigeants ajacides ont successivement misé sur Alfred Schreuder et John Heitinga sans succès, le club de la capitale terminant à la troisième place en championnat, soit sa pire performance en Eredivisie depuis la saison 2008-2009. Alors que le départ de l’ancien défenseur était acté au début du mois, Sven Mislintat, le directeur sportif amstellodamois, s’est mis à la recherche d’un nouveau coach.

Et cette quête semble déjà touchée à sa fin. D’après des informations de Telegraaf, le board de l’Ajax aurait décidé de miser sur Maurice Steijn pour prendre la relève. Auteur de 16 mois de bons et loyaux services avec le Sparta Rotterdam, le technicien de 49 ans devrait parapher un contrat de 3 ans avant d’être officiellement présenté dans les prochains jours. IL s’agira de son cinquième club batave après l’ADO Den Haag, le VVV-Venlo, le NAC Breda, le Sparta Rotterdam et donc l’Ajax Amsterdam. Il avait également été entraîneur en Arabie saoudite du côté d’Al-Wehda.

