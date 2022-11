Espagne : Luis Enrique ne veut pas évoquer la question Sergio Ramos

Présent en conférence de presse après avoir annoncé sa liste de 26 joueurs présents pour le Mondial qatari, le sélectionneur de la Roja, Luis Enrique, est notamment revenu sur la présence de Yeremi Pino mais également celle d'Ansu Fati. En revanche, l'ancien coach du Barça a refusé de commenter l'absence de Sergio Ramos (36 ans), aujourd'hui sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

«Pourquoi riez-vous ? (rires) C’est ma règle de ne pas parler d’absences. Cela arrive à tous les sélectionneurs. Je n’entrerai pas dans l’évaluation de ceux qui ne figurent pas sur la liste. Tous ceux qui ont joué ont ma reconnaissance. Les plus importants sont les 26 qui en sont. Pino est un joueur qui vient régulièrement et qui grandit et rassemble tout ce que nous voulons pour les joueurs sur l’aile. Il a de la qualité, il a un objectif. Ansu est dans ce processus de ce qu’est l’Ansu d’avant la blessure. Certes, il pourrait être évalué quand il retrouvera son niveau précédent. C’est l’une des choses que nous recherchons tous. Parmi les absences, je préfère ne pas donner d’avis. Je vous laisse faire». Le message est passé.