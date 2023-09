Betis : où en est Nabil Fekir ?

La suite après cette publicité

Cette semaine, Nabil Fekir a fêté un drôle d’anniversaire. Le joueur du Betis n’a pas soufflé ses bougies puisqu’il a célébré ses 30 ans le 18 juillet dernier. En revanche, mercredi, cela faisait cinq ans jour pour jour qu’il avait inscrit son superbe but face à Manchester City en Ligue des champions (19 septembre 2018, victoire 2-1). Après cette soirée magnifique, l’ancien capitaine de l’OL avait d’ailleurs lancé le fameux "I recup the ball" à la télévision anglaise. Cinq ans après, le natif de Lyon poursuit sa carrière du côté du Real Betis Balompié.

Une longue blessure

Si certains estiment qu’il avait le niveau pour viser un club d’un calibre supérieur, le champion du monde 2018 a toujours assumé son choix. Il ne l’a même jamais regretté. Aussi bien sportivement, puisqu’il se plaît à jouer sous les ordres de Manuel Pellegrini, qu’humainement, puisqu’il se sent bien à Séville. C’est la même chose pour sa famille et ses proches. Joueur essentiel de l’écurie andalouse, Fekir a été stoppé en plein élan en février dernier. Auteur de 6 buts et 3 passes décisives, il a été blessé au genou lors de la rencontre face à Elche.

Le Betis avait annoncé son absence longue durée dans un communiqué de presse. «Nabil Fekir a subi une hyperextension du genou gauche contre l’Elche CF vendredi dernier. Les tests auxquels il a été soumis par les services médicaux du Real Betis Balompié ont confirmé qu’il souffrait d’une blessure au ligament croisé antérieur dudit genou. Le joueur devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours pour régler cette blessure dont le pronostic laisse entendre qu’il manquera le reste de la saison.» Un coup dur pour Nabil Fekir. Mais le joueur né en 93 en a vu d’autres durant sa carrière.

Fekir espère revenir en octobre

Plus jeune, il avait déjà eu une grosse blessure au genou droit en 2015 lors du match Portugal-France. L’international tricolore (25 sélections, 2 buts) avait travaillé d’arrache-pied pour revenir à son meilleur niveau. Quelques années plus tard, le Français a dû passer par un long processus entre l’opération, la rééducation et la reprise petit à petit. Selon nos informations, Nabil Fekir a repris avec le groupe sévillan. Il touche le ballon et participe aux entraînements. Mais il ne prend pas part aux jeux ou oppositions avec contact.

Certaines sources proches nous ont aussi précisé qu’il pourrait reprendre au début du mois d’octobre. D’autres, proches de l’écurie espagnole sont beaucoup plus prudentes et nous ont expliqué que son retour est prévu a priori pour la fin du mois d’octobre. Dixième de Liga, le Betis ne prendra aucun risque avec son joueur, précieux pour la suite de la saison. Une saison au cours de laquelle le joueur formé à l’OL aura certainement en ligne de mire l’Euro 2024 avec l’équipe de France. Mais il partira d’un peu plus loin que d’autres, lui qui a été à l’arrêt ces derniers mois.

Le Betis l’attend avec impatience

Le joueur est en tout cas très motivé à l’idée de reprendre du service nous a-t-on fait savoir. Il a hâte de retrouver le groupe et le terrain, lui dont le dernier match officiel remonte au 24 février dernier. Sept mois sans football, il est vrai que ça commence à faire long…surtout quand on est un passionné de ballon rond comme lui. En Espagne, on attend aussi son retour avec une certaine impatience. Journaliste pour Fichajes, Ivan Vargas nous a expliqué : «Fekir manque aux supporters du Betis, car il est l’un des joueurs avec la plus grande capacité d’élimination de l’équipe.»

Il poursuit : «Fekir a été un joueur très important pour le Real Betis ces dernières saisons. Cependant, Manuel Pellegrini dispose de plusieurs joueurs offensifs et de nombreuses options.» Il a ensuite précisé que les départs de Sergio Canales et de Luiz Felipe ont également fait mal aux Andalous. Le prochain retour de Nabil Fekir sera donc une très bonne nouvelle pour le club entraîné par Manuel Pellegrini. Récemment, la presse ibérique expliquait qu’il espérait disputer le derby face à Séville le 12 novembre prochain. Le Betis espère le "récup" pour ce rendez-vous capital.