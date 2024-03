PSG, Eintracht : le dossier Hugo Ekitike prend une tournure inattendue

Placardisé au Paris Saint-Germain durant la première partie de la saison 2023-24, Hugo Ekitike (21 ans) attendait avec impatience le mercato d’hiver pour trouver un nouveau point de chute. Après de longues semaines de négociations, l’attaquant a finalement rejoint l’Eintracht Francfort. Un club qui voulait déjà le recruter l’été dernier pour compenser le départ de Randal Kolo Muani à Paris. Mais l’opération n’avait pas pu aller au bout. Elle a finalement été bouclée six mois plus tard donc sous la forme d’un prêt avec une option d’achat facilement atteignable. Rapidement, le natif de Reims a évoqué ce nouveau défi en Allemagne.

« Je veux à nouveau m’amuser et m’amuser sur le terrain. (…) Je veux prendre le rythme, apprendre de mes collègues et m’adapter à l’intensité du championnat allemand. C’est l’entraîneur qui décidera si je commence ou non. J’essaie de me préparer du mieux que je peux et d’être là quand l’équipe a besoin de moi. (…) Je me vois comme un attaquant qui joue le jeu et en même temps cherche de la profondeur et crée des liens entre ses coéquipiers. Je bouge beaucoup dans les espaces, j’aime dribbler et fournir des passes décisives ainsi que des buts.»

L’AS Roma ne lâche pas Ekitike

Mais avant de voir la meilleure version d’Ekitike, le club allemand doit se montrer patient puisque le joueur n’était pas au point physiquement. Il n’avait plus joué depuis le 12 août avec Paris (9 minutes face à Lorient). Résultat : il a pour le moment joué 9 rencontres toutes compétitions confondues, dont 1 dans la peau d’un titulaire. Son temps de jeu est de 264 minutes (il n’a pas terminé une rencontre, ndlr). En ce qui concerne ses statistiques, il n’a pas encore trouvé le chemin des filets dans son nouveau club mais il a délivré une passe décisive.

Malgré cela, Francfort croit en lui et compte lever l’option d’achat annonçait Bild récemment. Le média allemand parlait d’une opération à 20 M€. Mais l’Eintracht a de la concurrence. En effet, la Gazzetta dello Sport annonce que l’AS Roma est aussi sur le coup pour récupérer Ekitike. La Louve, qui va perdre Romelu Lukaku cet été, cherche un nouveau n°9. Le profil du Français, qui est suivi depuis un moment, plaît en interne. Les Italiens, qui ont déjà traité avec le PSG concernant Georginio Wijnaldum, Renato Sanches et Leandro Paredes, comptent sur leurs bonnes relations avec les champions de France pour devancer les Allemands. Mais la mission paraît presque impossible puisque Francfort a la main, tout comme le joueur.