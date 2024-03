Luis Henrique pense s’imposer à l’OM

Revenu en janvier dernier après son prêt à Botafogo, Luis Henrique (22 ans) enchaîne les minutes avec l’Olympique de Marseille. L’ailier brésilien a joué six matchs sur huit possibles en Ligue 1, avec un but inscrit. S’il n’est pas encore un titulaire en puissance, le natif de João Pessoa compte bien s’imposer en Provence.

«Certainement que je pense que je vais réussir à vraiment m’imposer dans cet OM, mais pour ça, il va falloir donner le maximum de moi-même, et comme je l’ai dit, mon retour du Brésil m’a aidé. Je suis revenu plus tranquille, plus fort, et maintenant il va falloir montrer ce que les gens attendent de moi pour devenir titulaire au sein de cette équipe», a-t-il déclaré en conférence de presse.