3 clubs de Ligue 1 lorgnent Willem Geubbels

Il y a quelques jours, Willem Geubbels a fêté son 100e match chez les pros. À 22 ans et après s’être longtemps cherché, cette performance mérite d’être soulignée. C’est sous les couleurs de Saint Gall qu’il a fait plus de 50 % de ses matches pros (58 apparitions entre janvier 2023 et août 2024), la preuve pour ceux qui en doutaient que l’ancien grand espoir de l’OL et de l’AS Monaco en a définitivement terminé avec les blessures, lui qui n’a raté que 5 matches depuis son arrivée en Suisse. Sur les terrains helvétiques, l’ancien international tricolore U19 en a fini avec les appréhensions et a retrouvé ses sensations comme il nous le confiait il y a quelques mois.

La suite après cette publicité

Comme un poisson dans l’eau à Saint-Gall, Geubbels a donc réussi son pari avec le club suisse, à savoir se relancer, retrouver la forme et montrer aux yeux des observateurs qu’il est toujours cet attaquant qui affolait les défenses il y a de cela quelques années. Son début de saison canon en est le parfait exemple (2 buts et 2 passes décisives en 4 matches de championnat + un but en barrage de conférence league). En pleine possession de ses moyens, l’ancien Lyonnais est aujourd’hui à la croisée des chemins. Après 18 mois en Suisse, les envies d’ailleurs sont forcément là, mais il ne partira pas à n’importe quel prix. Si départ, il doit y avoir, il faudra que le projet sportif soit à la hauteur.

À lire

Lille embête bien Fenerbahçe !

Strasbourg, Le Havre et le LOSC ont supervisé le joueur

Et les clubs sont au rendez-vous et n’ont pas manqué le retour en forme du n°9 des Vert et Blanc. Selon nos informations, son profil ne laisse pas indifférent en France. Que ce soit du côté du Havre, de Strasbourg ou du LOSC qui ont dépêché des scouts pour le superviser à plusieurs reprises. Willem Geubbels plaît aussi aux Pays-Bas puisqu’Utrecht, Twente et le NEC Nimegue sont aussi séduits par l’attaquant français. Enfin, en Allemagne, ce dernier est apprécié du côté de Kiel, mais aussi de Bochum, là où entraîne son ancien coach de St Gall, (celui-là même qui était à l’origine de sa venue en Suisse il y a 18 mois).

La suite après cette publicité

L’attaquant français de 22 ans sous contrat avec Saint-Gall jusqu’en juin 2025, est actuellement pleinement concentré sur les prochaines échéances de son équipe à commencer par celle de jeudi soir en barrage retour de la Conférence League face au Śląsk Wrocław (victoire 2-0 à l’aller avec un but de Geubbels notamment). Il est prêt à rester jusqu’à l’issue de son contrat si aucun projet sportif d’envergure n’arrive pas. Interrogé par nos soins il y a quelques mois, Geubbels nous en avait dit plus sur son plan de carrière à venir. «Un retour en France ? Le plus important va être de faire mes choix en fonction de ma situation et de mes objectifs. Actuellement, je suis à l’étranger donc l’expatriation ne me fait plus peur. J’irai au meilleur endroit pour continuer ma progression comme je le fais aujourd’hui.» Des offres ont été faites à Saint Gall et au joueur par certains clubs mentionnés plus haut. Reste désormais à savoir si cela conviendra à la formation suisse et à l’attaquant tricolore.