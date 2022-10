PSG-Benfica : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C'est peut-être déjà le soir de la qualification pour le PSG. En tête de son groupe, Paris reçoit Benfica dans le cadre de la 4e journée de phase de poule de la Ligue des Champions (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). En cas de victoire conjuguée à une contre-performance de la Juventus, les Parisiens seraient ainsi qualifiés pour les 8es de finale de la compétition.

Mais la tâche ne s'annonce pas simple face à une équipe accrocheuse la semaine passée (1-1) et avec plusieurs absents de marque. Si Kimpembe est remplacé dans l'axe de la défense par Danilo, Mendes cède sa place à Bernat au poste de piston gauche. Également blessé, Messi laisse Mbappé et Neymar en compagnie de Sarabia dans le trident offensif. Verratti et Vitinha enchaînent dans l'entrejeu. De son côté, le SLB présente un 4-2-3-1 avec un seul changement par rapport à l'aller. Touché, Neres est remplacé numérique par Aursnes alors que Mario est toujours à gauche et R.Silva dans l'axe, en soutien de Ramos.

Les compositions :

PSG : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat - Sarabia, Mbappé, Neymar

Benfica : Vlachodimos - Bah, A.Silva, Otamendi, Grimaldo - Luis, Aursnes - Fernandez, R.Silva, Mario - Ramos

Pour cette journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 200€ sur une victoire 2-1 du PSG contre Benfica pour tenter de remporter 1 520 € (cote à 7,60). (cotes soumises à variation)

Suivez la rencontre PSG - BENFICA en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match