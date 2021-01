Barcelone : deux cas positifs à la Covid-19

Après sa courte victoire (1-0) face à Huesca, le Barca est rentré avec trois précieux points dans sa valise. Mais la semaine a mal débuté puisque le club catalan a annoncé, ce lundi, dans un communiqué médical, que deux membres du personnel technique de l'équipe première ont été testés positifs au Covid-19.

Le club a donc, comme le protocole le veut, informé les autorités sanitaires et sportives. La séance d’entraînement prévue pour ce mardi à 11 heures est suspendue en attendant que tout le personnel passe de nouveaux tests PCR. Le résultat de ces tests déterminera quand l'entraînement pourra être effectué, mais surtout si cela aura une incidence sur la tenue du match contre l'Athletic Bilbao prévu ce mercredi.

