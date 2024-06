BeIN Sports diffusera l’intégralité des rencontres de l’Euro 2024 et 2028

Dans 7 jours, les amoureux du ballon rond auront les yeux braqués sur leurs téléviseurs pour assister à l’Euro 2024 qui se tiendra en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. Pour suivre les exploits de l’équipe de France, qui tentera d’aller chercher le trophée pour succéder à l’Italie, vainqueur de l’édition précédente, il faudra alors se brancher sur BeIN Sports. Alors que les négociations avec l’UEFA étaient jusqu’à ce jour au point mort, la chaîne qatarie a finalement obtenu gain de cause puisqu’elle diffusera officiellement l’intégralité des rencontres du championnat d’Europe avec en prime celles de l’Euro 2028 qui aura lieu au Royaume-Uni et en Irlande.

«Nous sommes ravis d’acquérir 100 % des droits de l’UEFA EURO 2024™ et de l’UEFA EURO 2028™ et d’ajouter ces compétitions au portefeuille exceptionnel de droits que nous proposons à nos chers abonnés. beIN SPORTS s’est imposé comme l’un des principaux diffuseurs en France, grâce à des droits premium fondés sur des investissements rationnels, disciplinés et à long terme. Nous sommes très fiers de la croissance et du succès de nos activités en France, qui témoignent de notre stratégie à long terme, du travail de nos collaborateurs et de notre dévouement au service des abonnés. Nous attendons avec impatience un fantastique été sportif en France», a déclaré le président de beIN Sports France, Yousef Al-Obaidly. La chaîne qatarie récupère ainsi 51 matchs de la compétition dont 25 seront partagés avec M6 et TF1.