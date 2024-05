Euro, Droits TV : l’UEFA attend un signe de beIN Sports

Alors que l’Euro commence dans trois semaines, la France n’a pas encore trouvé de diffuseur payant pour l’événement. TF1 et M6 diffuseront gratuitement 25 rencontres, 12 pour la première chaîne et 13 pour la seconde, contre un chèque de 55 millions d’euros. Et comme l’indique le quotidien L’Équipe, beIN Sports joue la montre dans ce dossier. La dernière offre du média remonte à il y a plusieurs semaines, à hauteur de 22 millions d’euros.

L’UEFA attend au minimum 30 millions pour céder l’intégralité du programme télévisé de l’Euro. beIN Sports préférant s’occuper des droits télévisés de la Ligue 1 pour le moment, ajoute le quotidien sportif. Ainsi, 26 rencontres n’ont pas encore de diffuseur (23 des 36 matchs de la phase de groupes et 3 huitièmes de finale). Reste à savoir si le groupe beIN reviendra à la charge, ou si M6 et TF1 rachèteront le reste du programme. Si le premier étudie cette possibilité, le second se montre moins emballé, précise le journal.