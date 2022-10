Angers - Strasbourg : les compositions officielles

La 10e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec la rencontre entre Angers et Strasbourg. Un match à suivre en direct commenté sur Footmercato à 15h. Deux formations en difficulté depuis le début de la saison. 16es au classement, les Angevins restent sur une défaite 0-3 contre Marseille le week-end dernier. Mais des signes encourageants sont là avec avant ce revers, deux succès de suite contre Montpellier et Nice. C'est avec un peu plus de confiance que les locaux recevront les Strasbourgeois. Ces derniers n'ont remporté aucune victoire depuis la reprise du championnat français. Avec cinq matchs nuls et quatre revers, les hommes de Julien Stéphan pointent à la dernière place au classement.

Notons que en raison d'un test positif au Covid-19, Stéphan ne sera pas présent sur le banc de touche, il est remplacé par ses adjoints Mathieu Le Scornet et Jean-Marc Kuentz. Pour cette rencontre, le système d'Angers sera un 4-4-2 où sont présents les cadres Sofiane Boufal et Nabil Bentaleb. Pour empocher les trois points, Strasbourg évolue comme souvent en 3-5-2 avec Kevin Gameiro et Habib Diallo en pointe.

Les compositions :

Angers : Fofana - Valery, Hountondji, Blazic, Doumbia - Ounahi, Mendy, Bentaleb, Boufal - Hunou, Sima

Strasbourg : Sels - Le Marchand, Perrin, Djiku - Delaine, Bellegarde, Prcic, Sissoko, Dagba - Diallo, Gameiro

