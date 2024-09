À 28 ans, l’éternel espoir Alen Halilović "explose" enfin

11 ans. C’est le temps qu’il aura fallu à Alen Halilovic pour mettre en train sa carrière de footballeur. Délogé du Dinamo Zagreb par le Barça en 2014, le Croate n’imaginait certainement pas une aventure aussi amère. Avec un seul petit match de Coupe du Roi disputé en 2 ans, difficile de satisfaire les attentes vertigineuses liées à son arrivée, et c’est pour cette raison que le club catalan l’avait cédé à l’été 2016 à Hambourg. Une expérience peu concluante, qui avait débouché sur des pérégrinations en Espagne, à l’AC Milan en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Championship, et puis même en Croatie, son pays natal.

Comme beaucoup nés sous la lumière avant lui, on pensait qu’Halilovic finirait sa carrière sous des néons clignotants. Un talent évident, mais les exemples du passé nous ont confirmé et reconfirmé qu’il en fallait plus pour s’affranchir de cette charge mentale parfois présente dès l’adolescence. L’été dernier, Halilovic s’est donc lancé un nouveau défi dans la discrétion la plus totale : au Fortuna Sittard, aux Pays-Bas. Un pays qu’il connaît suffisamment bien pour avoir évolué à Heerenveen en 2019. Mais cette fois, le pays de Van Gogh pourrait bien être sa terre d’adoption.

Il est l’un des meilleurs joueurs d’Eredivisie à son poste

Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 31 rencontres l’an passé, Halilovic a été l’un des grands artisans de la belle saison de son club, 10e d’Eredivise et maintenu à presque 10 journées de la fin. «Quel joueur merveilleux ! Il joue tellement bien ce petit gars. Avec son centre de gravité bas (il mesure 1m69), c’est très difficile de défendre sur lui. Surtout avec ses crochets rapides, il change de rythme et de sens très facilement. Il est très agile et se montre toujours très dangereux», déclarait récemment Kees Kist, meilleur buteur européen de la saison 1978-1979, au Telegraaf.

Et à l’évidence, Halilovic est reparti pour une saison de très bonne facture, lui qui a fait le choix de rester malgré plusieurs intérêts à l’étranger. Après seulement 4 petites journées de championnat, le «Messi des Balkans» permet à Sittard d’occuper la 5e place du classement. 3 matches, 2 buts, dont une merveille contre le G.A Eagles, et un trophée de joueur du mois décerné par le célèbre magazine néerlandais Voetbal International. «Il a un talent et des qualités inestimables. Je lui ai dit ce que j’attendais de lui et que je voulais l’aider à aller plus haut», confiait son entraîneur Danny Buijs dernièrement. Plus haut ? Ça passera peut-être par un retour en sélection croate, qu’il n’a plus connue en match officiel depuis… 2014.