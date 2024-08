Nice : grosse blessure pour Gaëtan Laborde

C’est une mauvaise nouvelle de plus qui vient plomber l’été de l’OGC Nice. La formation niçoise connait des semaines agitées entre un mercato qui n’avance pas comme prévu et surtout une véritable hécatombe de blessures. Blessé lors du stage de son équipe en Autriche, Terem Moffi (25 ans) va manquer plusieurs mois de compétition. Morgan Sanson est également blessé tout comme Youssouf Ndayishimiye, blessé à un mollet, Jérémie Boga et Tom Louchet, touchés musculairement et absents plusieurs semaines. Mais ce n’est pas tout.

Ce vendredi, l’Equipe nous apprend que Franck Haise va devoir composer avec une nouvelle absence en attaque : Gaëtan Laborde. L’ancien buteur des Girondins de Bordeaux s’est blessé à l’entraînement et souffre d’une fracture du 5e métatarse. Un énorme coup dur pour Nice puisqu’il va manquer 2 et 3 mois de compétition. Les solutions offensives ne sont plus très nombreuses désormais pour Haise qui risque forcément de réclamer une recrue à ce poste…