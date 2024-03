Vasco da Gama : le Brésil acclame le show de Dimitri Payet

Grippé depuis le 24 février dernier, Dimitri Payet faisait son grand retour dans le championnat carioca (compétition entre équipes de l’État de Rio de Janeiro, ndlr), à l’occasion du match de Coupe Guanabara face à la Portuguesa. Et à 36 ans, le Réunionnais a une nouvelle fois démontré qu’il est plus en forme que jamais. Il y a quelques semaines déjà, les réseaux sociaux s’enflammaient sur le corps très affûté du Français. Hier, les supporters du Vasco da Gama ont eu droit à un Payet de gala. Vasco s’est facilement imposé 4 buts à 0 et l’ancien Marseillais a largement contribué à ce succès.

Aligné au coeur du jeu dans un 3-4-2-1, puis dans un 4-3-3 en deuxième période, Payet a été l’auteur d’un but et de deux passes décisives. Également très complice avec le jeune milieu Adson, le Français est impliqué dans l’action du quatrième but des siens, de quoi offrir une demi-finale de Coupe Guanabara face à Nova Iguaçu. « Payet et Vegetti ont fait le show. La victoire de Vasco a été marquée par le brio du duo Payet et Vegetti. Chacun a marqué un but sur une passe décisive de l’autre. Le milieu de terrain français a également joué un rôle dans le but d’Adson et a offert une passe à David », a écrit UOL.

Payet enfin acclimaté

De son côté, Lance! a été tout aussi élogieux envers le numéro 10. « Vasco a vu le retour de Dimitri Payet, qui avait manqué le dernier match en raison d’une maladie virale. Il a fallu moins de trois minutes au Français pour montrer pourquoi il est le joueur vedette de l’équipe. Il a ouvert le score pour l’équipe hôte après une passe de Vegetti. » Enfin, pour Globoesporte, le retour à la compétition de Payet est un vrai plus pour le Vasco. « Avec le spectacle de Payet, Vasco retrouve son meilleur niveau avant les matches décisifs. Dimitri Payet a offert un véritable spectacle lors de la victoire de Vasco sur Portuguesa à São Januário (le stade du Vasco, ndlr) dimanche. Le Français a participé aux quatre buts de la victoire et a montré pourquoi il est l’une des plus grandes stars du pays ».

Sept mois après son arrivée au Brésil, Payet en a fait du chemin. Obligé de s’acclimater au sein d’une équipe luttant pour sa survie en Série A, le Français a vécu quatre mois mitigés. Aujourd’hui, après une préparation physique de haut niveau, l’ancien Phocéen semble enfin totalement adapté à son nouvel environnement. Et son coach, Emiliano Diaz, apprécie. « Dim est un joueur clé. Il gère le tempo de l’équipe. Il a fait un grand match aujourd’hui (hier, ndlr). Félicitations à lui et à l’équipe. » De quoi laisser espérer au Vasco une saison 2024 plus heureuse que son dur combat pour le maintien de l’an passé.