Lorenz Assignon prolonge au Stade Rennais

Alors qu’il disposait d’un bon de sortie cet été en cas d’offre intéressante, Lorenz Assignon va finalement prolonger le plaisir au Stade Rennais. Apparu à trois reprises depuis le début de saison avec le SRFC, le défenseur de 24 ans, qui rappelons-le évoluait en prêt lors des six derniers mois du côté de Burnley en Angleterre, a paraphé un nouveau bail le liant aux Rouge et Noir jusqu’en juin 2028.

«Je suis ravi de rester à Rennes, là ou tout a commencé. On entend beaucoup de bruit pendant un mercato mais la réalité est là, je rempile avec la famille du Stade Rennais. Je grandis avec le club, il y a un nouveau projet, de nouveaux joueurs, je suis très heureux d’en faire partie. Je suis revenu plus fort et plus ambitieux après six mois en Premier League, j’ai beaucoup appris. L’objectif est de retrouver l’Europe le plus rapidement possible», a exprimé le Français pour le site officiel du club breton, ce vendredi.