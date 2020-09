Juventus : Alvaro Morata dévoile les dessous de son retour

Cette semaine, la Juventus a enfin trouvé son attaquant. Et après de multiples pistes, les Italiens ont finalement mis la main sur Alvaro Morata. L'avant-centre espagnol, de retour à Turin, a été présenté aux médias ce vendredi. L'occasion d'en dire plus sur son choix. Ses propos sont relayés par Sky Italia.

«Oui, mon rêve d'enfant était de jouer à l'Atletico puis quand je suis arrivé ici j'étais très jeune et j'ai toujours rêvé d'un retour à la Juve. Il n'y a rien à dire, au final je sais quoi faire et je suis content (...) En fin de compte, j'ai parlé à tout le monde ici à la Juve, il y avait cette possibilité. À l'Atletico, j'étais heureux et à l'avenir, cela ne sera pas dit. Ensuite, les gens voient des choses mais ne savent pas. L'important pour moi est d'être ici, ce club m'a toujours donné confiance. J'ai parlé à l'entraîneur et à Paratici. Nous sommes tous de retour pour travailler ensemble avec de merveilleux défis.»